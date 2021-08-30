ABD Başkanı Biden, İda Kasırgası'ndan etkilenen eyaletlere federal destek verileceğini söyledi
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ABD Başkanı Biden, İda Kasırgası'ndan etkilenen eyaletlere federal destek verileceğini söyledi

ABD Başkanı Biden, İda Kasırgası'ndan etkilenen eyaletlere federal destek verileceğini söyledi
Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel

NEW ABD Başkanı Joe Biden, İda Kasırgası'ndan etkilenen eyaletlere federal destek verileceğini ve 5 binden fazla Ulusal Muhafız'ın bölgede görevlendirildiğini söyledi.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, İda Kasırgası'ndan etkilenen eyaletlere federal destek verileceğini ve 5 binden fazla Ulusal Muhafız'ın bölgede görevlendirildiğini söyledi.

Biden, kasırgadan etkilenen eyaletlerde kurtarma çalışmalarında görev alan kurumların yöneticileri ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) yetkilileriyle sanal toplantı gerçekleştirdi.

İda Kasırgası'ndan etkilenen eyaletlere federal destek verileceğini vurgulayan Biden, "İhtiyaç duyacağınız her türlü desteği vereceğimizi açıklamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Biden, 5000'den fazla Ulusal Muhafız'ın bölgede görevlendirildiğini ve Amerikan Kızılhaç'ının evlerini kaybedenler için 50 barınak açtığını duyurdu.

Elektrik ve cep telefonu kesintilerinin giderilmesi için şirketlerle koordinasyon içinde olduklarını açıklayan Biden, enerji altyapısındaki hasarın saptanması için Federal Havacılık Yönetimi'nin (FAA) insansız gözlem uçaklarının kullanıma sunulduğunu söyledi.

Biden, hasar tespiti için Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığından da bölgenin uydu fotoğraflarını paylaşmalarını istediğini açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki ise yönetimden İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ve FEMA Başkanı Deanne Criswell'in Louisiana ve Mississippi'ye giderek hasar konusunda yerel yöneticilerden bilgi alacaklarını söyledi.

Saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan İda Kasırgası, pazar günü yerel saatle 12.30 civarında Louisiana kıyılarını etkisi altına almıştı.

1 milyondan fazla haneye elektriğin verilemediği bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının da artmasından endişe ediliyor.

ABD yönetimi, dün, İda Kasırgası'ndan etkilenen eyaletlerde acil durum ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan

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