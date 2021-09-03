ABD Başkanı Biden, Ida Kasırgası'nda yıkıma uğrayan Louisiana eyaletini ziyaret etti
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ABD Başkanı Biden, Ida Kasırgası'nda yıkıma uğrayan Louisiana eyaletini ziyaret etti

ABD Başkanı Biden, Ida Kasırgası'nda yıkıma uğrayan Louisiana eyaletini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, Ida Kasırgası'nın vurduğu Louisiana eyaletini ziyaret ederek zarar görenlere destek sözü verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ida Kasırgası'nın vurduğu Louisiana eyaletini ziyaret ederek zarar görenlere destek sözü verdi.

ABD Başkanı Biden, kasırganın büyük zarar verdiği Louisiana eyaletine günübirlik bir ziyarette bulunarak yetkililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkent Washington'dan sabah saatlerinde eyalete giden Biden, New Orleans kentinde yetkililerle görüşme yaparak kasırganın ardından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zarar gören bölgeleri havadan incelemesi beklenen Biden daha sonra Lafourche Parish'te bölge sakinleriyle buluşacak ve onların sorunlarını dinleyecek.

Gezisi sırasında kendisini takip eden basın mensuplarına kasırgadan zarar görenlere en güçlü şekilde destekte bulunacaklarını söyleyen Biden, hem federal hükümetin hem de eyalet yönetiminin söz konusu çalışmaları hızla yapacağı mesajını verdi.

Ida Kasırgası'nın kategori 4 şiddetinde 240 kilometreden fazla hızla vurduğu Louisiana eyaleti ile Mississippi ve Alabama'da 9 kişi ölmüş, binlerce kişinin evi tahribata uğramış, şiddetli yağış olarak etkisini gösterdiği kuzeydoğu eyaletlerinde ise en az 45 kişi hayatını kaybetmişti.

Özellikle kasırgadan en fazla etkilenen Louisiana eyaletinde birçok yere gelecek haftaya kadar elektrik verilemeyeceği açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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