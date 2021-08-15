ABD Başkanı Biden, Haiti'de meydana gelen deprem nedeniyle taziye mesajı yayınladı

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Haiti'de yaşanan deprem felaketiyle ilgili taziye mesajı yayınlayarak yardım vaadinde bulundu.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Haiti'de yaşanan deprem felaketiyle ilgili taziye mesajı yayınlayarak yardım vaadinde bulundu.

Biden, Beyaz Saray'ın internet sayfasından yayınlanan yazılı mesajda, mevcut durumda birçok zorlukla mücadele eden Haiti'de meydana gelen "yıkıcı deprem" dolayısıyla bölge halkına taziyelerini sundu.

ABD Başkanı, Saint Luis du Sud bölgesinde meydana gelen depremle ilgili, "Sevdiklerini kaybeden, evlerini veya iş yerlerinin yıkılmasına şahit olan herkese en derin taziyelerimizi gönderiyoruz. ABD'nin derhal yardım için harekete geçmesine onay verdim ve bu çabayı koordine edecek üst düzey yetkili olarak ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Yöneticisi Samantha Power'ı atadım." ifadelerine yer verdi.

Biden, yaralı kurtarma ve maddi hasar değerlendirmeleri için destek vereceklerini, ABD'nin Haiti halkının kalıcı bir dostu olmaya devam edeceğini kaydetti.

Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından yapılan tsunami uyarısını bir süre sonra kaldırmıştı.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuş ve Haiti Sivil Savunma Ajansı, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 227'ye çıktığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay