ABD Başkanı Biden görevindeki ilk yılını değerlendirdi: (3)

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede görülen son 40 yılın en yüksek enflasyonunun küresel Kovid-19 salgını sonucunda tedarik zincirindeki aksamalardan kaynaklandığını kaydederek, "Enflasyonu kontrol altına almalıyız." dedi.

Biden, görevinde 1. yılını tamamlaması münasebetiyle Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında iç ve dış politika başlıklarını değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tüm dünyada son 2 yıldır etkisini gösteren Kovid-19 ve buna bağlı yansımaların ekonomi üzerinde ciddi baskılar yarattığını vurgulayan Biden, ABD'de son 40 yılın en yüksek enflasyonuna ulaşılmasını özellikle tedarik zincirindeki sorunlar kapsamında salgın koşullarına bağladı.

Biden, yeni yılla birlikte ekonomideki önceliklerinin enflasyonla mücadele olduğuna işaret ederek, "Enflasyonu kontrol altına almalıyız. Yüksek fiyatların kalıcı hale gelmeyeceğinden emin olma görevi Merkez Bankasına düşüyor, bu da tam istihdam ve fiyat istikrarını zorunlu kılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Yönetiminin yeni ekonomi planının Kongrede tam destek görmemesine de değinen Biden, özellikle bazı Demokrat senatörlerin bu yasal düzenlemelere tam destek vermemesinden şikayet etti.

"Yeniden Daha İyi Yapalım" sloganıyla dile getirilen ekonomi planının büyük bölümünün Kongreden geçtiğini ve bazı itirazlar olsa da kalan bölümlerinin de geçmesini beklediğini anlatan Biden, Joe Manchin gibi birkaç Demokrat senatörün bazı konularda ikna edilmesi gerektiğini gördüğünü belirtti.

Bir soru üzerine 2024 başkanlık seçimlerine giderken başkan yardımcısı adayının yine Kamala Harris olacağını net ifadelerle dile getiren Biden, Harris'in performansından memnun olduğunu vurguladı.

Oy hakkı düzenlemesi ve seçimler

Öte yandan Biden, halen Kongrede bulunan ancak itirazlar üzerine bir süre askıya alınan oy hakkının kullanımına ilişkin düzenlemeye ilişkin bir soruya yanıt verdi.

Biden, yeni yasa çıkmadan Kongre ve başkanlık seçimlerine gidilmesi durumunda söz konusu seçimlerin adil bir şekilde yapılmasının zor olacağını savundu.

Kongredeki Cumhuriyetçilerle bu konuda fazla görüşme yapmadığını aktaran Biden, tasarıya hayır oyu veren Demokratlarla öncelikli olarak görüştüğünü ve tüm Demokratların tasarıya katılması gerektiğini ifade etti.

İç politikadan ekonomiye ve dış politikaya kadar birçok alanda görevdeki ilk yılında tutamayacağı sözleri verip vermediği sorulan Biden, seçim vaatlerinin yerine getirilebilir vaatler olduğunu ve çoğunu belli ölçüde yerine getirdiğini savundu.

Biden, "Aşırı sözler vermedim. Yaptıklarımıza bakarsanız ciddi bir mesafe katettiğimiz gerçeğini kabul edersiniz. Ancak şu ana kadar yapamadığım bir şey, Cumhuriyetçi dostlarımızın da oyuna katılmasını sağlamak oldu." şeklinde konuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ı ismini vermeden eleştiren Biden, Trump'ın tek başına ABD'deki parti sistemine gözdağı vermeye çalıştığını ve bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"Kovid-19 testleri konusunda daha önce adım atmalıydık"

Biden, salgınla mücadelede çok önemli adımlar attıklarını kaydetti, ancak Kovid-19 testleri konusunda daha erken harekete geçmeleri gerektiğini kabul etti. Biden, "Şu anda testleri artırıyoruz. Daha önce adım atmalı mıydık? Evet. Fakat şu anda bunun fazlasını yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)