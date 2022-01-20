ABD Başkanı Biden görevindeki ilk yılını değerlendirdi: (2)

ABD Başkanı Joe Biden, 20 yılın ardından Afganistan'dan çıkmanın kolay bir yolu olmadığını ve bu süreçte yaşananlar için özür dilemeyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, 20 yılın ardından Afganistan'dan çıkmanın kolay bir yolu olmadığını ve bu süreçte yaşananlar için özür dilemeyeceğini açıkladı.

Biden, görevinde 1. yılını tamamlaması münasebetiyle Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında iç ve dış politika başlıklarını değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Afganistan'dan tartışmalı çıkış sürecine yönelik bir soru üzerine Biden, "Afganistan'ın tek bir hükümet altında birleşebileceğini düşünen varsa el kaldırsın. Burası imparatorluklar için tek bir sebep için mezar oldu: Bu ülke birliğe müsait değil." ifadesini kullandı.

ABD'nin Afganistan'da asker tutmasının haftalık maliyetinin 1 milyar dolar olduğunu belirten Biden, burada kalmanın sadece daha fazla Amerikan askerinin ölümü anlamına geleceğini anlattı.

Biden, "20 yılın ardından Afganistan'dan çıkmanın kolay bir yolu yoktu. Ne yaparsanız yapın bu mümkün değildi. Yaptıklarım için özür dilemeyeceğim." diye konuştu.

Afganistan'daki sürecin eski yönetimlerin suçu olduğunu dile getiren Biden, ağustos ayındaki çekilme sürecini savunarak, "Afganistan'dan çıkmasaydık, oraya daha fazla asker göndermek zorunda kalırdık. Taliban'ın bölgeyi ele geçirmesinden dolayı kendimi kötü hissediyor muyum? Evet. Ama dünyada birçok şey oluyor ve biz her sorunu çözemeyiz." görüşünü paylaştı.

Husilerin tekrar terör listesine alınması değerlendiriliyor

Biden, Yemen'deki savaşın taraflarından İran destekli Husilerin tekrar terör listesine alınıp alınmayacağının sorulması üzerine, "Evet bunu değerlendiriyoruz." yanıtını verdi.

Savaşın bitmesi için ABD'nin herhangi bir adım atıp atmayacağına ilişkin ise Biden, "Yemen'deki savaşı bitirmek çok zor olacak." dedi.

Biden'ın Çin ve İran politikaları

Biden, Çin'e yönelik gümrük vergilerinin kaldırılması için bu ülkenin 1. Faz Ticari Anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğine işaret etti.

İran ile Viyana'da devam eden nükleer müzakerelerde de ilerleme kaydedildiğini aktaran Biden, bu konuda geri adım atmaya niyetli olmadıklarını vurguladı.

(Sürecek)