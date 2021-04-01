ABD Başkanı Biden dini liderlerden Kovid-19 aşısına teşvik konusunda yardım istedi
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ABD Başkanı Biden dini liderlerden Kovid-19 aşısına teşvik konusunda yardım istedi

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
ABD Başkanı Biden dini liderlerden Kovid-19 aşısına teşvik konusunda yardım istedi

ABD Başkanı Joe Biden, dini toplum liderleriyle yaptığı görüşmede, liderleri, toplumlarını yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmaları konusunda teşvik etmeye çağırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, dini toplum liderleriyle yaptığı görüşmede, liderleri, toplumlarını yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmaları konusunda teşvik etmeye çağırdı.

Biden, bugün binden fazla dini lider ve toplum temsilcisi ile çevrim içi görüşme yaptı.

Görüşmede, Kovid-19'la mücadelede yerel liderlerin çok önemli bir yeri olduğunun altını çizen Biden, "Sizleri aşı kelimesini yaymaya ve herkesi sırası geldiğinde aşı olmaya teşvik etmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Biden, insanların yeniden bir araya gelmesi ve ibadet yerlerinin yeniden açılması için Kovid-19'un alt edilmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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