ABD Başkanı Biden'dan Putin'e: Bedelini ödeyecek yakında göreceksiniz
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ABD Başkanı Biden'dan Putin'e: Bedelini ödeyecek yakında göreceksiniz

17.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:00
ABD Başkanı Biden'dan Putin'e: Bedelini ödeyecek yakında göreceksiniz

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin için katil benzetmesinde bulunarak, "Putin seçimlere müdahalesinin bedelini ödeyecek" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin için katil benzetmesinde bulunarak, "Putin seçimlere müdahalesinin bedelini ödeyecek" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın ABD seçimlerine karıştığına dair iddialar üzerine yeni sert açıklamalarda bulundu. Açıklamalar, Washington- Moskova hattında tansiyonun yükselmesine neden oldu. Biden katıldığı canlı yayında Moskova'nın Amerikan seçimlerine karıştığına dair iddialar üzerine bulunduğu açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef aldı. Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2020 ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle " Putin katil bedelini ödeyecek, yakında göreceksiniz" ifadelerine yer verdi. 

RUSYA'DAN İLK YANIT: DIŞ AKTÖRLERİ SUÇLUYOR

ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarının ardından ilk  açıklama, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov'dan geldi.  Antonov, iddialara ilişkin olarak " ABD yönetimi, ülke içindeki istikrarsızlık durumu nedeniyle dış aktörleri suçluyor. Washington'un eylemleri ikili ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunmuyor. Amerikan yönetiminin bu tavrı, acil sorunlara karşı çözüm bulmak için eşit ve karşılıklı saygıya dayalı bir diyaloga uzak" denildi.

ULUSAL İSTİHBARAT DAİRESİ'NDEN DİKKAT ÇEKEN RAPOR

Öte yandan, ABD istihbarat yetkilileri, Rusya'nın 2020 başkanlık seçimlerinde dönemin Demokrat Partili başkan adayı Joe Biden'a karşı eski başkan Donald Trump'ın müttefikleri ve yönetimi aracılığıyla yanıltıcı ve asılsız iddialar yaymaya çalıştığı sonucuna varmıştı. Amerikan Ulusal İstihbarat Dairesi tarafından yayınlanan 15 sayfalık raporda Trump'ın müttefiklerince 3 Kasım seçimlerine giden süreçte Rusya ile bağlantılı Ukraynalı kişiler tarafından Biden'a karşı yapılan iddiaların yayılarak Moskova'nın elinin güçlenmesinin sağlandığının altını çizdi.


- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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