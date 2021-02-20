ABD Başkanı Biden'dan Pfizer'ın aşı fabrikasına ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) Başkanı Joe Biden Pfizer'ın Michigan'daki aşı fabrikasınnda incelemelerde bulundu. "Bu krizin ne zaman sona ereceği konusunda size bir tarih veremem" diyen Biden, "Ancak, önümüzdeki Noel geride bıraktığımız Noel'den farklı olacak" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) Başkanı Joe Biden, Pfizer'ın Michigan'daki aşı fabrikasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Sert kış koşulları nedeniyle zor günler geçiren ABD'de yaklaşık 6 milyon doz aşının sevkiyatında gecikme yaşandı. Gecikme nedeniyle Michigan'daki Pfizer aşı fabrikasını ziyaret eden ABD başkanı Biden, fabrikada yaklaşık 360 bin doz aşısının muhafaza edildiği 'derin dondurucu çiftliği' adı verilen yerde incelemelerde bulundu. 'derin dondurucu çiftliği' adı verilen aşıların muhafaza edildiği yerde 350 adet derin dondurucu bulunuyor .Biden fabrika çalışanlarıyla bir süre sohbet ederek, fabrikadaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Biden'a ziyaretinde Michigan Valisi Gretchen Whitmer ve Pfizer CEO'su Albert Bourla eşlik etti.

KRİZİN SONA ERECEĞİ KONUSUNDA SİZE TARİH VEREMEM

ABD Başkanı Biden, aşı fabrikasında yaptığı konuşmada koydukları bu hedefi aşacaklarından emin olduğunu belirterek, aşı üretimi ve dağıtımının hızlandırılmasına dikkat çekti. ABD Başkanı "Bu krizin ne zaman sona ereceği konusunda size bir tarih veremem. Ama bunu en kısa zamanda sağlamak için mümkün olan her şeyi yaptığımızı söyleyebilirim. Önümüzdeki Noel geride bıraktığımız Noel'den farklı olacak. Ama bunun garantisini de veremem" diye konuştu.

ÜRETİM SÜRESİ 60 GÜNE İNDİRİLDİ

Pfizer'in CEO'su Albert Bourla da yaptığı açıklamada, önümüzdeki haftalarda ABD'ye haftalık olarak tedarik edilen koronavirüs aşısı dozlarının sayısını iki katına çıkarabilmeyi beklediğini söyledi. Bourla, üretimi hızlandırmak üzere attıkları adımlar sayesinde aşı üretim süresinin 60 güne indirildiğini ifade etti. ABD'li şirket, Temmuz ayı sonuna kadar ülkeye 300 milyon doz aşı tedarik etmeyi kabul etmişti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı