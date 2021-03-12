ABD Başkanı Biden'dan Asyalı Amerikalılara yönelik nefret suçlarının sona ermesi çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

ABD Başkanı Biden'dan Asyalı Amerikalılara yönelik nefret suçlarının sona ermesi çağrısı

12.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:44
ABD Başkanı Biden'dan Asyalı Amerikalılara yönelik nefret suçlarının sona ermesi çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana Asya kökenli Amerikalılara yönelik işlenen nefret suçlarını kınadığını ve bunun sona ermesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana Asya kökenli Amerikalılara yönelik işlenen nefret suçlarını kınadığını ve bunun sona ermesi gerektiğini belirtti.

The Week'in haberine göre, Başkan Biden bu konuyla ilgili ilk kez yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 2 milyon Asya kökenli Amerikalı vatandaşımız, şu anda Kovid-19 salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alarak hayat kurtarmaya çalışmalarına rağmen sokaklarda korku içinde yürüyor." ifadesini kullandı.

Asya kökenli Amerikalılara yönelik nefret suçlarındaki artışın kınanması gerektiğini ve bunun Amerika'ya yakışmadığını vurgulayan Biden, bu duruma bir son verilmesini istedi.

Asya kökenlilere karşı nefret suçlarında büyük artış

California Eyalet Üniversitesinin emniyet verilerine dayanarak yaptığı araştırma, 2020'de etnik önyargı sonucu işlenen suçların yüzde 7 düştüğünü fakat Asya kökenlilere karşı nefret suçlarında ise büyük artış olduğunu ortaya koymuştu.

New York ve Los Angeles da dahil olmak üzere 16 büyük ABD şehrinde yapılan araştırmada, Asya kökenlilere yönelik nefret suçlarının 2019'da 49 iken, 2020'de bu sayının 122'ye çıktığı görülmüştü.

Asya ve Pasifikli Amerikalılara Nefret Suçunu Durdur (Stop AAPI Hate) isimli insan hakları grubunun raporunda ise ABD genelinde Mart-Aralık 2020'de Asya kökenlilere yönelik toplamda 2 bin 800'den fazla nefret suçu işlendiği kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Hakan Yılmaz Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Mustafa Er Caner Erkin Ersun Yanal Hakan Kutlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD Başkanı Biden'dan Asyalı Amerikalılara yönelik nefret suçlarının sona ermesi çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 12:50:38. #1.15#
title