ABD Başkanı Biden'dan 6 trilyon dolarlık bütçe teklifi
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ABD Başkanı Biden'dan 6 trilyon dolarlık bütçe teklifi

ABD Başkanı Biden'dan 6 trilyon dolarlık bütçe teklifi
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2022 mali yılına yönelik 6 trilyon dolarlık ilk kapsamlı bütçe teklifinde altyapı, sağlık ve eğitim gibi harcamalara yönelik finansmanın artırılması planlanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2022 mali yılına yönelik 6 trilyon dolarlık ilk kapsamlı bütçe teklifinde altyapı, sağlık ve eğitim gibi harcamalara yönelik finansmanın artırılması planlanıyor.

Beyaz Saray, 1 Ekim'de başlayacak 2022 mali yılına yönelik hükümet harcamalarını içeren ilk kapsamlı bütçe teklifini ABD Kongresi'ne sundu.

Buna göre, Biden'ın bütçe teklifi, altyapı, sağlık ve eğitim gibi alanlara yönelik harcamalarda artış öngörüyor.

Biden'ın iki aşamalı ekonomi planı bütçede

Bütçede, 2022 mali yılında 4,17 trilyon dolarlık gelir sağlanması hedeflenirken, 6 trilyon dolarlık harcama yapılması planlanıyor.

Biden'ın geçen aylarda sunduğu, altyapı paketi olarak da adlandırılan 2,3 trilyon dolarlık Amerikan İstihdam Planı ile 1,8 trilyon dolarlık Amerikan Aileler Planı da bütçede yer alıyor.

Kapsamlı bütçe teklifi, nisan ayında açıklanan 1,52 trilyon dolarlık isteğe bağlı bütçe planını da kapsıyor.

Bütçe açığının 1,8 trilyon dolar olması bekleniyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle son 2 yılda artan hükümetin bütçe açığının ise 2022 mali yılında 1,8 trilyon dolara gerilemesi tahmin ediliyor.

ABD'de federal hükümet, salgına karşı yapılan harcamalar nedeniyle 2020 mali yılında 3,1 trilyon dolar açık verirken, bütçe açığının 2021 mali yılında 3,7 trilyon dolar olacağı öngörülmüştü.

Biden yönetiminin bütçe teklifinde, yatırımların yanı sıra vergi düzenlemeleri de yer alıyor. Bu doğrultuda, kurumlar vergisi oranının yüzde 21'den yüzde 28'e yükseltilmesi planlanıyor.

Cumhuriyetçilerin muhalefetiyle karşı karşıya

Ekonomik tahminlerin de yer aldığı bütçe teklifinde, ABD ekonomisinin 2021'de yüzde 5,2, 2022'de yüzde 4,3 ve 2023'te yüzde 2,2 büyümesi öngörülüyor.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) ise 2021 ve 2022'de yıllık yüzde 2,1, 2023'te yüzde 2,2 artması tahmin ediliyor.

Bütçe teklifinin federal harcamaları 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkaracağı belirtilirken, Cumhuriyetçiler Biden'ın harcama ve vergi planına borç yükünü ve enflasyonu artıracağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Biden'ın ilk kapsamlı harcama bütçesinin Kongre'de aylarca sürecek zorlu müzakereleri başlatması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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