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ABD Başkanı Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile New York'ta bir araya geldi

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD Başkanı Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile New York'ta bir araya geldi

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta görüştü.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta görüştü.

BM 76. Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelen Biden, buradaki temaslarına başladı.

Biden, New York'ta kaldığı otelde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Biden ve Guterres, gazetecilerin karşısına çıktı.

Kovid-19 salgınındaki liderliği için Guterres'e teşekkür eden Biden, "Amerika geri döndü. BM'ye ve değerlerine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, BM'ye üye tüm ülkelerin belli sorumlulukları olduğunun altını çizerek, BM 76. Genel Kurulunda yarın yapacağı hitap konuşmasının da kendisi için bir gurur olacağını kaydetti.

Guterres ise Biden ile yaptıkları görüşmeden dolayı memnun olduğunu dile getirerek, Biden'ın BM'ye olan bağlılığını güçlü bir şekilde ifade ettiğini aktardı.

Biden, başkanlığı dönemindeki ilk BM Genel Kurulu konuşmasını bugün gerçekleştirecek.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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