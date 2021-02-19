ABD Başkanı Biden: Amerika geri döndü
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ABD Başkanı Biden: Amerika geri döndü

19.02.2021 20:21 | Son Güncelleme: 19.02.2021 20:25
ABD Başkanı Biden: Amerika geri döndü

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya'nın Münih kentinde her yıl Şubat ayında düzenlenen Dünya Güvenlik Konferansı'na katıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya'nın Münih kentinde her yıl Şubat ayında düzenlenen Dünya Güvenlik Konferansı'na katıldı. Pandemi nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklama yapan Biden, dış politikada değişimin sinyallerini vererek "Amerika geri döndü" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya'nın Münih kentinde her yıl Şubat ayında düzenlenen Dünya Güvenlik Konferansı'na katıldı. Pandemi nedeniyle toplantı sanal olarak gerçekleştirildi. Katıldığı ilk uluslararası toplantının ardından açıklamalara bulunan ABD Başkanı Biden, dış politikada değişimin sinyallerini vererek, "Amerika geri döndü" dedi. ABD Başkanı Biden, daha önce de Donald Trump yönetiminin dış politikasını benimsemediklerini ve değişik bir dış politika izleyeceklerini ifade ederek benzer cümleleri kullanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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