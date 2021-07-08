ABD Başkanı Biden Afganistan'dan çekilme sürecini değerlendirdi: (1)
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ABD Başkanı Biden Afganistan'dan çekilme sürecini değerlendirdi: (1)

ABD Başkanı Biden Afganistan'dan çekilme sürecini değerlendirdi: (1)
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan ordusunun Afganistan'daki görevinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan ordusunun Afganistan'daki görevinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıkladı.

Biden, ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Afganistan'ı ulus inşa etmek üzere işgal etmediğini savundu.

Afganistan'a 11 Eylül saldırılarının sorumluları ve Usame Bin Ladin için girildiğini iddia eden Biden, "Afganistan'daki görevimiz 31 Ağustos'ta sona erecek." diye konuştu.

Taliban'a karşı Afganistan ordusuna güvendiğini de belirten Biden, ABD'nin çekilmesinden sonraki sürece ilişkin ise "Afganistan'da bütün ülkeyi kontrol eden tek bir hükümetin olma olasılığı çok düşük." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

ABD Başkanı Joe Biden: 'Afganistan'da bütün ülkeyi kontrol eden tek bir hükümetin olma olasılığı çok düşük.'
ABD Başkanı Joe Biden: "Afganistan'da bütün ülkeyi kontrol eden tek bir hükümetin olma olasılığı çok düşük."
ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan askerlerinin Afganistan'daki görevinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıkladı
ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan askerlerinin Afganistan'daki görevinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıkladı
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ABD Başkanı Biden Afganistan'dan çekilme sürecini değerlendirdi: (1) - Haberler
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