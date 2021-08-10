ABD Başkanı Biden, Afganistan'dan çekilme kararından pişman olmadığını söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD Başkanı Biden, Afganistan'dan çekilme kararından pişman olmadığını söyledi

ABD Başkanı Biden, Afganistan'dan çekilme kararından pişman olmadığını söyledi
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da son birkaç gün içinde birçok şehrin Taliban'ın kontrolüne geçmesine rağmen ülkeden çekilme kararından pişman olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da son birkaç gün içinde birçok şehrin Taliban'ın kontrolüne geçmesine rağmen ülkeden çekilme kararından pişman olmadığını ifade etti.

Biden, yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketinin Senato'da onaylanmasının ardından Beyaz Saray'da değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu tasarının altyapı sistemlerinin geliştirilmesi için fırsat sağlayacağını belirten Biden, ulusal altyapının güçlendirilmesine olanak tanıyacağını söyledi.

Biden, altyapı tasarısının yılda 400 bin dolardan az kazananlar için vergileri bir kuruş dahi artırmayacağını yineleyerek, paketteki yatırımların uzun vadede daha fazla istihdam, verimlilik ve büyüme sağlayacağını aktardı. Başkan Biden, "Wall Street'te tahminde bulunanlar, gelecek 10 yıl içinde ekonomimizin trilyonlarca dolar genişleyeceğini ve halihazırda beklenenin ötesinde yılda 2 milyon ilave iş yaratacağını öngörüyor." dedi.

Altyapı tasarısının iki partinin birlikte çalışabileceğini gösterdiğine dikkati çeken Biden, "Ekonomimizin kalbindeki tıkanmış arterler açılacak. Altyapı paketi ulaşım maliyetlerini, aileler ve işletmeler için genel maliyetleri azaltacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Kararımdan pişman değilim"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biden, New York Valisi Andrew Cuomo'nun cinsel taciz suçlamaları nedeniyle istifa etmesinin sorulması üzerine "Valinin kararına saygı duyuyorum." yanıtını verdi.

Afganistan'da son birkaç gün içinde birçok şehrin Taliban'ın kontrolüne geçmesine ilişkin bir soru üzerine ise Biden, 20 yılda trilyonlarca dolar harcadıklarını, 300 binden fazla Afgan kuvvetini modern ekipmanlarla donattıklarını ve eğittiklerini anımsattı.

Biden, Afgan liderlerin ulusları için savaşmak amacıyla bir araya gelmesi gerektiğinin altını çizerek, "Yakın hava desteği sağlayarak, hava kuvvetlerinin çalışır durumda olduğundan emin olarak, kuvvetlerine yiyecek ve ekipman ikmali yaparak ve tüm maaşlarını ödeyerek verdiğimiz taahhütleri tutmaya devam etmemiz konusunda ısrar edeceğim ama savaşmayı istemek zorundalar." dedi.

Afgan liderlerin siyasi olarak bir araya gelmeleri gerektiğinin farkına varmaya başladıklarını düşündüğünü belirten Biden, "Taahhüdümüzü tutacağız ama kararımdan pişman değilim." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın kuzey vilayetlerine yönelmesi

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.

ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.

Taliban, son 5 günde biri ülkenin güneybatısında, biri batısında, diğer beşi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 8 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.

Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 26'sını halen kontrolünde tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Afganistan'ın kuzeyinde Baglan vilayetinin merkezi Taliban'ın kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeyinde Baglan vilayetinin merkezi Taliban'ın kontrolüne geçti
Afganistan'ın batısında bir vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın batısında bir vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeyinde bir vilayet merkezi daha Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeyinde bir vilayet merkezi daha Taliban kontrolüne geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan İlham Aliyev Mehmet Şimşek Meral Akşener
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Deniz Akkaya Berdan Mardini
Spor Metin Oktay Lionel Messi Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD Başkanı Biden, Afganistan'dan çekilme kararından pişman olmadığını söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 00:07:14. #1.14#

title