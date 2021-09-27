ABD Başkanı Biden'a Covid-19'a karşı 3'üncü doz aşı uygulanacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Başkanı Biden'a Covid-19'a karşı 3'üncü doz aşı uygulanacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
ABD Başkanı Biden'a Covid-19'a karşı 3'üncü doz aşı uygulanacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün ilerleyen saatlerde Covid-19'a karşı 3'üncü doz aşısını yaptıracağını açıkladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün ilerleyen saatlerde Covid-19'a karşı 3'üncü doz aşısını yaptıracağını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'a ilerleyen saatlerde Covid-19'a karşı 3'üncü doz aşı uygulanacağı aktarıldı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, 78 yaşındaki Biden'ın ABD hükümetinin sağlık yetkililerinin yönergelerine uygun olarak Covid-19'a karşı güçlendirici aşı dozu uygulanacağı bildirildi. Biden, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada ABD'de ocak ve mart ayları arasında Covid-19'a karşı Pfizer/BioNTech aşısı olan ABD'lilerin 65 yaş ve üzerindeyse, tıbbi bir durumları varsa veya ön saflarda çalışıyorlarsa Covid-19 aşılarının güçlendirici dozunu yaptırmaları gerektiğini belirtmişti.

Pfizer'in Covid-19 güçlendirici aşı dozunu olmaya hak kazanan ABD'lileri "şimdi" 3. doz aşı yapmaya çağıran Biden, yakın zamanda kendisinin de Covid-19'a karşı güçlendirici aşı dozu yaptıracağını duyurarak, "Güçlendirici aşı dozunu yaptıracağım. 65 yaşının üzerinde olduğumu kabul etmek zor ama güçlendirici aşı dozunu yaptıracağım" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye YPGPKK tepkisi: Terör örgütlerine silah yardımı yapıyorlar

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye YPG/PKK tepkisi: Terör örgütlerine silah yardımı yapıyorlar

 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanıyor! Masada yeni korona tedbirleri dahil 4 kritik konu var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanıyor! Masada yeni korona tedbirleri dahil 4 kritik konu var
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Özge Özpirinçci
Spor Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Güzel Sözler Şans Oyunları Münir Karaloğlu Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD Başkanı Biden'a Covid-19'a karşı 3'üncü doz aşı uygulanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 19:58:04. #1.11#