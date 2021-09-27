ABD Başkanı Biden 3'üncü doz Covid-19 aşısını oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Başkanı Biden 3'üncü doz Covid-19 aşısını oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ABD Başkanı Biden 3'üncü doz Covid-19 aşısını oldu

- ABD Başkanı Biden 3'üncü doz Covid-19 aşısını oldu ABD Başkanı Joe Biden, canlı yayında Covid-19'a karşı 3'üncü doz aşısını oldu.

- ABD Başkanı Biden 3'üncü doz Covid-19 aşısını oldu

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, canlı yayında Covid-19'a karşı 3'üncü doz aşısını oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin Covid-19'a karşı 65 yaş ve üzerindekiler, ağır hastalık riski taşıyan tüm kişiler ile virüse düzenli olarak maruz kalanlar için üçüncü dozun uygulanmasını onaylamasının ardından 3'üncü doz aşısını yaptırdı. 78 yaşındaki Biden, ilk iki doz aşısını yaptırdığı gibi 3'üncü doz aşısını da canlı yayında oldu.

Pfizer/BioNTech aşısı uygulanan Biden, aşı öncesi yaptığı açıklamada, "Güçlendiriciler önemlidir, ancak yapmamız gereken en önemli şey daha fazla insanı aşılatmak" ifadelerini kullandı.

ABD'lilerin büyük çoğunluğunun "doğru olanı yaparak" aşı olduğunu aktaran Biden, aşılama için uygun olan ABD'lilerin yaklaşık yüzde 23'ünün hiç aşı olmadığını açıkladı. Biden, söz konusu kişilerin ülkenin geri kalanı için çok fazla hasara neden olduğuna dikkat çekti. Biden, "Salgını yenmek, hayat kurtarmak, çocuklarımızı güvende tutmak, okullarımızı açmak, ekonomimizi devam ettirmek için insanlara aşı yaptırmamız gerektiğini biliyoruz. O yüzden lütfen lütfen doğru olanı yapın" dedi.

Biden, göreve gelmeden önce aralık ve ocak aylarında iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olmuştu.

ABD Başkanı Biden 3'üncü doz Covid-19 aşısını oldu

ABD Başkanı Biden 3'üncü doz Covid-19 aşısını oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
KORONAVİRÜSE YAKALANAN 500 HASTANIN YÜZDE 10'UNDA KALP YETMEZLİĞİ SAPTANDI

KORONAVİRÜSE YAKALANAN 500 HASTANIN YÜZDE 10'UNDA KALP YETMEZLİĞİ SAPTANDI

 Prof. Dr. Murat Akova'dan Turkovac açıklaması: Sinovac kadar etkili olacak

Prof. Dr. Murat Akova'dan Turkovac açıklaması: Sinovac kadar etkili olacak

 Son dakika haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den grip vakalarında artış uyarısı

Son dakika haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den grip vakalarında artış uyarısı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Oğuzhan Koç Tanem Sivar Gülben Ergen
Spor Salih Uçan Alex Teixeira Mustafa Denizli Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD Başkanı Biden 3'üncü doz Covid-19 aşısını oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 21:50:31. #1.11#