ABD Başkanı Biden, 24 Ağustos'ta G7 ülkeleri liderleri ile Afganistan'ı görüşecek

NEW ABD Başkanı Joe Biden, 24 Ağustos Salı günü G7 ülkeleri liderleriyle yapacağı çevrim içi görüşmede Afganistan'ı ele alacak.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, 24 Ağustos Salı günü G7 ülkeleri liderleriyle yapacağı çevrim içi görüşmede Afganistan'ı ele alacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Ağustos'ta G7 ülkesi liderlerinin Afganistan politikası ve başkent Kabil'den tahliyeler konusunda koordinasyonu görüşeceğini bildirdi.

Psaki, toplantıda, Afganistan'a insani yardım ve Afgan mültecilerin desteklenmesinin de gündemde olacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük