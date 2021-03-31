ABD Başkanı Biden 2,3 trilyon dolarlık harcama paketini açıklayacak
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ABD Başkanı Biden 2,3 trilyon dolarlık harcama paketini açıklayacak

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ABD Başkanı Biden 2,3 trilyon dolarlık harcama paketini açıklayacak

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan ekonomisinde büyümeyi canlandırmak için 2,3 trilyon dolar harcanmasının planlandığı planının ayrıntılarını açıklayacak.

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ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan ekonomisinde büyümeyi canlandırmak için 2,3 trilyon dolar harcanmasının planlandığı planının ayrıntılarını açıklayacak.

Planla, ülkenin altyapısının iyileştirilmesi ve küresel ısınmayla mücadele öngörülüyor.

Biden'ın bir konuşmayla ayrıntılarını duyuracağı plan, geçen yılki başkanlık seçimi kampanyasında ortaya koyduğu vizyonun önemli parçalarından biriydi.

Biden, bu harcamayla oluşacak açığı, kurumlar vergisi de dahil, işletmelere yönelik vergi oranlarını yükselterek kapatmayı amaçlıyor.

Kurumlar vergisini yüzde 21'den yüzde 38'e çıkartmayı öngören plana şiddetle karşı çıkılmıştı.

Cumhuriyetçiler vergi artışının "ekonomik durgunluk ve gerileme" için tarif olduğunu söylerken, Walmart gibi firmaları temsil eden Business Rountable adlı güçlü lobi grubu, yatırımları desteklediklerini ancak vergi artışlarına karşı çıktıklarını belirtti.

Muhalefetin düzeyi, Kongre onayı alması gereken plan için gelecekte sıkı bir kavga verileceğinin işareti olarak görülüyor.

Beyaz Saray, planın on yıllardır yapılan en kapsamlı harcama olacağını ve ABD ekonomisinin büyümesi ve Çin gibi ülkeler karşısında rekabetçi kalabilmesi için gerektiğini savunuyor.

Altyapı harcamaları

Pakette, elektrikli araç için dolum istasyonlarından, kurşun boruların kaldırılmasına dek birçok alanda harcama öngörülüyor.

Yolları modernize etmek, tren vagonlarını ve otobüsleri yenilemek ve hasarlı köprüleri onarmak gibi projelere 600 milyar dolardan fazla yatırım öngörülüyor.

Milyarlaca dolarlık kaynak da, savaş gazilerinin hastanelerinin iyileştirilmesi, makul fiyatlı barınma, yüksek hızlı internet, imalat ve teknoloji araştırmalarına ayrılılyor.

Kongre tarafından onaylanması gereken harcamalar, sekiz yıla yayılacak.

Vergi artışlarıyla, harcamalar 15 yıl içinde dengelenecek.

BBC
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