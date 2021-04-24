ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için neler söyledi?
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ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için neler söyledi?

ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için neler söyledi?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Son günlerde vatandaşlar tarafından takip edilen ABD Başkanı Biden'in 1915 olayları hakkında neler söyleyeceği merak konusu oldu. Peki, ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için neler söyledi?

Son günlerde vatandaşlar tarafından takip edilen ABD Başkanı Biden'in 1915 olayları hakkında neler söyleyeceği merak konusu oldu. Peki, ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için neler söyledi?

ABD BAŞKANI BİDEN, 1915 OLAYLARI İÇİN NELER DEDİ?

Dünkü görüşmenin ardından ABD Başkanı Joe Biden, bugün yaptığı açıklamada, 1915 olayları için "Soykırım" ifadesini kullandı. Açıklamasında, "Suçlamak için değil, tekrarlanmasın diye bu ifadeyi kullanıyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Jalina Porter, dün Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Düzenlediği basın toplantısında sözde 1915 olaylarına ilişkin açıklama yapan Porter, Washington'un 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını açıklayacağını söylemişti. Toplantıda fazla detay vermeden açıklama yapan Sözcü Jalina Porter, "Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili olarak, yarın bir açıklama bekleyebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden'dan 1915 olaylarına ilişkin açıklama
ABD Başkanı Joe Biden'dan 1915 olaylarına ilişkin açıklama
Son Dakika: ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için 'Soykırım' dedi
Son Dakika: ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için "Soykırım" dedi
Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti
Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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