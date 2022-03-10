ABD Başkan Yardımcısı Polonya ve Romanya Yolunda - Haberler

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ABD Başkan Yardımcısı Polonya ve Romanya Yolunda

DailyMotion.com - Güncel
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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Rusya'nın işgalinden kaçan yüz binlerce Ukraynalı'yı kabul eden Polonya'ya teşekkür etmek üzere Varşova'ya yapacağı ziyaretin gündemine, Harris Washington'dan ayrılmadan, beklenmedik bir konu dahil oldu.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Rusya'nın işgalinden kaçan yüz binlerce Ukraynalı'yı kabul eden Polonya'ya teşekkür etmek üzere Varşova'ya yapacağı ziyaretin gündemine, Harris Washington'dan ayrılmadan, beklenmedik bir konu dahil oldu.

DailyMotion.com / Güncel

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