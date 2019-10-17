ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi başladı

17.10.2019 16:42

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili görüşmeler yapmak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pence Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.



Pence ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak 13.15'te Esenboğa Havalimanı'na indi. Euronews.com'da Görüntüle