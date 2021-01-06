ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten "Kongre binasını terk edin" çağrısı
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ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten "Kongre binasını terk edin" çağrısı

06.01.2021 23:47 | Son Güncelleme: 06.01.2021 23:51
ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sosyal medya hesabından ABD Kongre binasına giren göstericilere, "İlgili herkes binayı derhal terk etmelidir" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sosyal medya hesabından ABD Kongre binasına giren göstericilere, "İlgili herkes binayı derhal terk etmelidir" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sosyal medya hesabından ABD Kongre binasına zorla giren göstericilere seslendi. Şiddet olaylarının durdurulması çağrısında bulunan Pence, "ABD Kongre binasında meydana gelen şiddet ve yıkım artık durmalıdır. İlgili herkes kolluk kuvvetlerine saygı göstermeli ve binayı derhal terk etmelidir. Barışçıl protesto her Amerikalının hakkıdır, ancak Kongre binamıza yapılan bu saldırı hoş görülemeyecek ve olaya karışanlar sonuna kadar yargılanacaktır" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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