ABD Başkan Yardımcısı Pence, Myanmar'da Tutuklu Gazeteciler İçin Çağrıda Bulundu

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Myanmar hükümetine 7'şer yıl hapis cezasına çarptırılan iki gazetecinin derhal serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Myanmar Hükümeti ve Ordusu, Arakan Müslümanlarına yaptığı soykırımı gizlemeye çalışıyor. Müslümanlara karşı yapılan soykırımı dünyaya duyuran gazetecilerden 2'si Myanmar Mahkemesi tarafından tutuklanmış, 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence yaptığı açıklamada, Myanmar hükümetine Reuters Haber Ajansında çalışan ve geçen hafta 7'şer yıl hapis cezasına çarptırılan iki gazetecinin derhal serbest bırakılmasını istedi. Pence, görevlerini yaparken haksız yere tutuklanan ve cezalandırılan gazetecilerin koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu.

2011 yılına kadar askeri bir cunta tarafından yönetilen Myanmar'da demokrasi yolunda ilerlemeye yönelik bir test olarak da görülen davada İngiliz haber ajansı Reuters adına çalışan 28 yaşındaki Wa Lone Yangon ve 32 yaşındaki Kyaw Soe Oo, geçen Aralık ayında gözaltına alınarak tutuklanmışlardı. - WASHINGTON