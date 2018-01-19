ABD Başkan Yardımcısı Pence Mısır, Ürdün ve İsrail'i Ziyaret Edecek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 20-23 Ocak tarihleri arasında Mısır, Ürdün ve İsrail'i ziyaret edecek.

ABD'nin Kudüs kararında büyük rolü olan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 4 günlük Ortadoğu ziyaretinde bulunacak. 20-23 Ocak tarihleri arasında Pence, sırasıyla Mısır, Ürdün ve İsrail'de görüşmeler yapacak.

Pence'in Ortadoğu seyahatinin ABD'nin, BM'nin Yakındoğu Filistin Mültecileri Yardım Ajansı'na (UNRWA) 125 milyon dolarlık katkısından 65 milyon dolarlık kesinti yapmasından sonra gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Pence'in Ortadoğu ziyaretinde terörle mücadele, İran'ın Ortadoğu'daki etkisinin azaltılması ve İsrail'in geleceği konusunda görüşmeler yapmasının beklendiği kaydedildi. - WASHINGTON