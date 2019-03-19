ABD Başkan Yardımcısı Pence, Irak Başbakanı ile Telefonda Görüştü

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesini konuştuğu bildirildi.

Beyaz Saray'dan, Pence ve Abdulmehdi arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İki lider, Irak güvenlik güçlerinin geliştirilmesi ve Irak ekonomisinin büyümesi dahil olmak üzere iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesini konuştu." ifadesine yer verildi.

Başkan Yardımcısı Pence'in Irak'ın Ürdün ile yaptığı ticaret anlaşmasını da gündeme getirdiği kaydedilen açıklamada, Pence'in bu konu hakkında memnuniyetini dile getirdiği kaydedildi.

Irak Başbakanı Amdülmehdi'nin ise DEAŞ konusundaki gelişmeleri Pence'e aktardığı ifade edildi.

Kaynak: AA