ABD Başkan Yardımcısı Pence, halefi Harris'i arayarak tebrik etti
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ABD Başkan Yardımcısı Pence, halefi Harris'i arayarak tebrik etti

15.01.2021 21:39 | Son Güncelleme: 15.01.2021 21:42
ABD Başkan Yardımcısı Pence, halefi Harris'i arayarak tebrik etti

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, 20 Ocak'ta koltuğunu devralacak Kamala Harris'i arayarak hem tebrik ettiği, hem de yemin töreni hazırlıkları için yardım teklifinde bulunduğu belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, 20 Ocak'ta koltuğunu devralacak Kamala Harris'i arayarak hem tebrik ettiği, hem de yemin töreni hazırlıkları için yardım teklifinde bulunduğu belirtildi.

Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, 20 Ocak'ta görevi devredecek olan Pence'in, dün Joe Biden'ın Başkan Yardımcılığı görevine gelecek Kamala Harris'i telefonla aradığını bildirdi.

Görüşmede Pence'in, Harris'i yeni görevinden dolayı tebrik ettiğine işaret eden yetkililer, Pence'in aynı zamanda Harris'e göreve başlama töreni için yapılan hazırlıklar için yardım teklifinde bulunduğunu aktardı.

Söz konusu görüşme, ABD'de mevcut yönetim ve seçilmiş yönetim arasındaki en üst düzey birebir görüşme olma özelliğini taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerde hile olduğunu iddia etmiş ve seçimlerin galibi Joe Biden ile görüşmeyi reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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