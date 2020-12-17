ABD Başkan Yardımcısı Pence, görevden ayrılmadan İsrail, Bahreyn ve Belçika'yı ziyaret edecek
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ABD Başkan Yardımcısı Pence, görevden ayrılmadan İsrail, Bahreyn ve Belçika'yı ziyaret edecek

17.12.2020 18:25 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:25
ABD Başkan Yardımcısı Pence, görevden ayrılmadan İsrail, Bahreyn ve Belçika'yı ziyaret edecek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Kongre'de seçim sonuçlarının kesinleşeceği 6 Ocak'taki oturumun ardından, görev süresi dolmadan İsrail, Bahreyn ve Belçika'ya resmi ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Kongre'de seçim sonuçlarının kesinleşeceği 6 Ocak'taki oturumun ardından, görev süresi dolmadan İsrail, Bahreyn ve Belçika'ya resmi ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

ABD basınına konuşan konuya yakın kaynaklar, görevini 20 Ocak'ta Joe Biden'ın Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e bırakacak Pence'in son yurt dışı ziyaretlerine ilişkin detayları paylaştı.

Kaynaklar, 3 Kasım'da yapılan ve Biden'ın zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştirilmesi için 6 Ocak'taki Kongre oturumunu yönetecek Pence'in, bunun ardından Avrupa ve Orta Doğu'ya resmi ziyaretlerde bulunacağını belirtti.

Pence'in İsrail, Bahreyn ve Belçika'ya da ziyarette bulunacağını kaydeden kaynaklar, ziyarete dahil edilecek diğer ülkelerle ilgili görüşmelerin sürdüğü bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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