ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Kıbrıs Sürecine Destek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı telefonla arayarak Kıbrıs sürecini desteklediğini ifade etti.



ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pence, telefon görüşmesinde Kıbrıs sürecini desteklediğini yineledi. Liderler konferansın önemli ve yitirilmemesi gereken fırsat olduğu konusunda hem fikir oldu. - WASHINGTON