ABD Başkan Yardımcısı Pence, Biden'ın yemin töreni için güvenlik önlemlerini denetledi
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ABD Başkan Yardımcısı Pence, Biden'ın yemin töreni için güvenlik önlemlerini denetledi

15.01.2021 01:31 | Son Güncelleme: 15.01.2021 01:34
ABD Başkan Yardımcısı Pence, Biden'ın yemin töreni için güvenlik önlemlerini denetledi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ülkenin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni için alınan güvenlik tedbirlerini denetlemek için başkent Washington'daki Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) merkezini ziyaret etti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ülkenin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni için alınan güvenlik tedbirlerini denetlemek için başkent Washington'daki Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) merkezini ziyaret etti.

Pence, ziyaret esnasında, alınan önlemleri yerinde denetlerken yetkililerden de bilgi aldı.

Geçen haftaki Kongre baskının ardından başkent Washington'daki güvenlik tedbirlerinin en üst seviyelere çekildiğine işaret eden Pence, "Dün Başkan Donald Trump'ın da söylediği gibi, düzenli bir geçiş süreci ve yemin töreninin güvenli bir şekilde yapılması için çalışıyoruz. Amerikan halkı bunu hak ediyor. Federal hükümetin tüm kaynakları, bu şartların sağlanması için hazırdır." dedi.

Washington'daki Ulusal Muhafız sayısı 21 bin oluyor

ABD Ulusal Muhafızlar Komutanı Daniel Hokanson ise toplantıda yaptığı açıklamada, şu anda sahada silahlı 7 bin muhafızın görev yaptığını kaydetti.

Yemin töreni için Washington'daki tedbirlere tüm güçleriyle destek olduklarının altını çizen Hokanson, "Yemin töreni günü Washington'daki Ulusal Muhafız sayımızı 21 bine çıkaracağız." bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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