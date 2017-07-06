ABD Başkan Yardımcısı Pence, Akıncı ve Anastasiadis'le Görüştü

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Akıncı ve Anastasiadis'le Görüştü

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Washington, 6 Haziran, - ABD Başkan Yardımcısı...

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Akıncı ve Anastasiadis'le Görüştü



Washington, 6 Haziran, - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pence'in birleşik Kıbrıs çağrısı yaptığı görüşmede ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'tan, Hamburg'daki G20 Zirvesi sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünde Kıbrıs konusunu açmasının istendiği açıklandı.