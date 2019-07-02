ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence son anda seyahatini iptal etti, Beyaz Saray "acil durum" yok dedi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence son anda seyahatini iptal etti, Beyaz Saray "acil durum" yok dedi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in New Hampshire eyaletine yapacağı seyahatini son anda iptal etmesi soru işaretlerine neden olurken, Beyaz Saray acil bir durum olmadığını açıkladı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence son anda seyahatini iptal etti, Beyaz Saray

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in New Hampshire eyaletine yapacağı seyahatini son anda iptal etmesi soru işaretlerine neden olurken, Beyaz Saray acil bir durum olmadığını açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, New Hampshire'a yapacağı seyahatini son anda iptal etti ve Washington'da kaldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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