ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence kimdir? Mike Pense kaç yaşındadır? Mike Pence hayatı ve biyografisi!
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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence kimdir? Mike Pense kaç yaşındadır? Mike Pence hayatı ve biyografisi!

07.01.2021 20:46 | Son Güncelleme: 07.01.2021 20:49
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence kimdir? Mike Pense kaç yaşındadır? Mike Pence hayatı ve biyografisi!

Son olarak ABD darbe girişimi ve Joe Biden'ın başkan seçilmesinin ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence gündeme geldi. Peki, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence kimdir? Mike Pense kaç yaşındadır? İşte Mike Pence hayatı ve biyografisi!

Michael Richard Pence, 2017'den beri Amerika Birleşik Devletleri'nin 48. Başkan Yardımcısıdır. Başkan yardımcısı olarak görev yapan Michael Richard Pence Amerikalı politikacı ve avukattır.

MİCHAEL RİCHARD PENCE KİMDİR?

Michael Richard Pense 7 Haziran 1959 yılında Colombus, Amerika'da doğmuştur. Mike Pense Amerikalı politikacı ve Amerika Birleşik Devletlerini 48. Başkan yardımcısıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin 48. ve şu anki başkan yardımcısı olarak görev yapan Amerikalı politikacı ve avukat Michael Richard Pence, 2013'ten 2017'ye kadar Indiana'nın 50. valisi olarak görev yapmıştır. Pence 2001'den 2013'e kadar ise ABD Temsilciler Meclisi'nde altı dönem görev yaptı.

15 Temmuz 2016 tarihinde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, başkan yardımcısı adayı olarak Pence'i seçtiğini açıkladı. 9 Kasım 2016 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Donald Trump başkan seçildiği için 20 Ocak 2017'de Trump başkan, kendisi başkan yardımcısı olmuştur.

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