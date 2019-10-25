ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den Hong Konglulara destek, Nike ve NBA'e tepki

25.10.2019 10:14

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Mike Pence, Çin'i Hong Kong'un hak ve özgürlüklerini kısıtlamakla suçladı.



Çin politikası üzerine konuşan Pence, ticaret savaşlarına ve Hong Kong'daki protestolara değindi. Pekin ile Washington arasında yapılacak görüşme öncesinde açıklama yapan başkan yardımcısı, ticaret savaşlarına dair, ABD'nin en büyük ekonomik rakibi Çin ile karşı karşıya gelme niyetinde olmadığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle