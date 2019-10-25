ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den Hong Konglulara destek, Nike ve NBA'e tepki
Çin politikası üzerine konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ticaret savaşlarına ve Hong Kong'daki protestolara değindi. Pence, ülkesinin Hong Kongluların yanında olduğunu söyleyerek Pekin'i eleştirdi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Mike Pence, Çin'i Hong Kong'un hak ve özgürlüklerini kısıtlamakla suçladı.
Çin politikası üzerine konuşan Pence, ticaret savaşlarına ve Hong Kong'daki protestolara değindi. Pekin ile Washington arasında yapılacak görüşme öncesinde açıklama yapan başkan yardımcısı, ticaret savaşlarına dair, ABD'nin en büyük ekonomik rakibi Çin ile karşı karşıya gelme niyetinde olmadığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle