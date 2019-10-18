ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Ankara'da
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Ankara'da.
18.10.2019 00:16
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Ankara'da
Kaynak: İHA
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Ankara'da
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