ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: Amerika İran halkının yanındadır
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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: Amerika İran halkının yanındadır

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: "İranlılar protestolar için sokağa çıkarken Tahran'daki Ayetullahlar şiddet kullanmayı ve kendi halkını ezmeyi sürdürüyor. Birleşik Devletler'in mesajı açık: Amerikan halkı İran halkının yanındadır"

21.11.2019 12:21 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:21
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: Amerika İran halkının yanındadır

ABD Başkan Yardımcısı , Washington'un 'da benzin zammı sonrası başlayan ve ölümlere yol açan ülke genelindeki gösterilere destek verdiğini açıkladı.


Tahran yönetiminin, Washington'un gösterilere destek mesajlarını iç işlerine müdahale sayarak ABD'ye protesto notası iletmesinin ardından bu kez ABD Başkan Yardımcısı Pence, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran'daki gösterilere destek verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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