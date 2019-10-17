ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: " ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: " ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: " ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı" "YPG 120 saat içinde bölgeden çekilecek"ANKARA- ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: "ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı.

17.10.2019 21:16
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: 'ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: " ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı"

"YPG 120 saat içinde bölgeden çekilecek"

ANKARA- ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: "ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı. Türkiye Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verecek ve bu şekilde ABD YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacak."

Kaynak: İHA
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