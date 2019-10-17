ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: " ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı"
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: " ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı" "YPG 120 saat içinde bölgeden çekilecek"ANKARA- ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: "ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: " ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı"
"YPG 120 saat içinde bölgeden çekilecek"
ANKARA- ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: "ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı. Türkiye Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verecek ve bu şekilde ABD YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacak."