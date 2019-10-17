17.10.2019 21:16

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: " ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı"

"YPG 120 saat içinde bölgeden çekilecek"

ANKARA- ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: "ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı. Türkiye Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verecek ve bu şekilde ABD YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacak."

Kaynak: İHA