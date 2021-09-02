ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Kuveyt ve Bahreyn Veliaht Prensleri ile telefonda görüştü

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad bin İsa Al Halife ve Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad bin İsa Al Halife ve Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Harris Bahreyn ve Kuveyt Veliaht Prensleri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmelerde Harris, Kuveyt ve Bahreyn Veliaht Prenslerine Afganistan'daki süreçte üstlendikleri rol nedeniyle teşekkür ederken, ülkelerin yakın müttefikliğinin devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay