ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı
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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD güney sınırında yaşanan göçmen krizi ile ilgili temaslarda bulunmak üzere Guatemala'ya uçarken hava kuvvetlerine ait Air Force 2 (Hava kuvvetleri 2) uçağı yaşanan bir arıza nedeni ile Maryland'de bulunan Andrews üssüne zorunlu iniş yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD güney sınırında yaşanan göçmen krizi ile ilgili temaslarda bulunmak üzere Guatemala'ya uçarken hava kuvvetlerine ait Air Force 2 (Hava kuvvetleri 2) uçağı yaşanan bir arıza nedeni ile Maryland'de bulunan Andrews üssüne zorunlu iniş yaptı.

Harris ile seyahat eden Symone Sasnders yaptığı açıklamada Başkan yardımcısının başka bir uçakla yola devam etmesinin beklendiğini ifade etti. Arıza ile ilgili olarak "Teknik bir sorun. Endişe edilecek ciddi bir durum yok" dedi.

Uçaktan ayrılırken gazetecilere kısaca açıklama yapan Harris: "Ben iyiyim, hepimiz kısa bir dua ettik, her şey yolunda" dedi.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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