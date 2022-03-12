ABD Başkan Yardımcısı Harris: "Rus işgali Avrupa'nın demokrasisini tehdit ediyor" - Haberler

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ABD Başkan Yardımcısı Harris: "Rus işgali Avrupa'nın demokrasisini tehdit ediyor"

AA - Betül Yürük - Güncel
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ABD Başkan Yardımcısı Harris:

NEW ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını, Avrupa'nın demokrasi ve güvenliğini de tehdit ettiği uyarısında bulundu.

NEW ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını, Avrupa'nın demokrasi ve güvenliğini de tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Harris, Demokratik Ulusal Komitenin (DNC) toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya'nın saldırısına karşı ABD, NATO ve Avrupalı müttefikleri arasındaki birliğe vurgu yaptı.

"Rus işgali sadece Ukrayna'nın demokrasisini tehdit etmiyor, Avrupa genelinde demokrasiyi ve güvenliği de tehdit ediyor." diyen Harris, "Arada bizi ayıran bir okyanus olsa da bu saldırganlık bizi de etkileyecek." uyarısı yaptı.

AA / Betül Yürük - Güncel

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