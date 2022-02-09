ABD Başkan Yardımcısı Harris, Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı Harris, Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak

AA, Hakan Çopur - Güncel
 - Güncelleme:
ABD Başkan Yardımcısı Harris, Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Almanya'nın Münih kentinde 18-20 Şubat tarihlerinde yapılacak Münih Güvenlik Konferansı'na katılarak Ukrayna krizi karşısında ABD ile Avrupalı müttefikler arasındaki dayanışmanın altını çizecek.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Almanya'nın Münih kentinde 18-20 Şubat tarihlerinde yapılacak Münih Güvenlik Konferansı'na katılarak Ukrayna krizi karşısında ABD ile Avrupalı müttefikler arasındaki dayanışmanın altını çizecek.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Harris'in 18-20 Şubat tarihlerinde Münih'te yapılacak güvenlik konferansına katılacağı bildirildi.

Açıklamada, Harris'in konferansta NATO müttefikleri arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekeceği ve Rusya ile artan Ukrayna gerginliği karşısında ABD ile Avrupalı müttefikler arasındaki iş birliğine vurgu yapacağı kaydedildi.

Harris'in, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne ABD'nin verdiği önemin de altını çizeceği belirtildi.

Münih Güvenlik Konferansı, NATO müttefiklerinin güvenlik yaklaşımlarını ele aldığı en önemli uluslararası buluşmalardan biri olarak öne çıkıyor.

Geçen yıl çevrim içi yapılan konferansa ABD Başkanı Joe Biden katılmış, Amerika'nın diplomasi sahnesine döndüğünü anlatmış ve Rusya ile Çin kaynaklı "tehditlere" odaklandıklarını dile getirmişti.

AA / Hakan Çopur - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Almanya, Ukrayna, Münih, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title