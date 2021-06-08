ABD Başkan Yardımcısı Harris, Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador ile bir araya geldi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile bir araya gelerek güvenlik ve ekonomi konularını ele aldı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile bir araya gelerek güvenlik ve ekonomi konularını ele aldı.

İlk yurt dışı ziyaretini dün Guatemala'ya yapmasının ardından Meksika'ya geçen Harris, Devlet Başkanı Lopez Obrador tarafından Ulusal Saray'da kabul edildi.

Harris'i sarayın girişinde karşılayan Lopez Obrador, buradaki kısa açıklamasında, "Başkan yardımcısının bizi ziyaret etmesinden çok memnunum. Göçmen sorunları hakkında konuşacağız ancak temeldeki nedenlere dikkat edeceğiz." dedi.

Lopez Obrador, ABD hükümetiyle iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirterek, "Bizi birleştirecek şeyler, bizi ayırabilecek olandan çok daha fazla. Kalkınma için iş birliğine dayalı ilişkimizi sürdürmeye gösterdiği ilgiden dolayı sayın Başkan Biden'a çok müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

Meksika'ya ulaşmasının ardından Twitter hesabından açıklama yapan Harris, iki ülke arasındaki önemli ortaklığı yenilemeye çalıştığını vurgulayarak, "ABD ve Meksika aynı tarih ve aileyi paylaşıyor. Ekonomilerimiz birbirine bağlı ve güvenliğimiz birbirimizinkine dayanıyor. Ülkemizin Meksika ile önemli ortaklığını yenilemek için Meksiko'dayım." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan, Harris ile Lopez Obrador'un baş başa ve heyetler arası görüşmesinden önce Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ile ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı John S. Creamer arasında, iki ülkenin göç sorunlarına odaklanan ve Orta Amerika ülkelerinde kalkınmayı teşvik edecek bir Mutabakat Muhtırası imzalandı.

"Çok başarılı bir toplantıydı"

Marcelo Ebrard da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Lopez Obrador ile Harris arasındaki görüşmenin çok başarılı geçtiğini belirterek, "Devlet Başkanı Lopez Obrador ile ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in toplantısı sona erdi. Toplantıda iki ülkenin iş birliğinin geliştirilmesinin yanı sıra ekonomi, güvenlik, Meksika ve Orta Amerika'daki bölgesel kalkınma gibi konular ele alındı. Çok başarılı bir toplantıydı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Harris'in, Lopez Obrador ile görüşmesinin ardından kadın girişimciler ve sendika liderleriyle buluşacağı ve bir basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Harris'e Meksika ziyareti sırasında, ABD Başkanı Joe Biden'in Latin Amerika özel danışmanı Juan Gonzalez ve Orta Amerika'nın Kuzey Üçgeni Özel Elçisi Ricardo Zuniga de eşlik ediyor.

İlk yurt dışı ziyaretini Guatemala'ya gerçekleştiren Harris, Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei tarafından dün Ulusal Kültür Sarayı'nda kabul edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan