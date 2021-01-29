ABD Başkan Yardımcısı Harris'in üvey kızı ünlü modellik ajansıyla anlaştı
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ABD Başkan Yardımcısı Harris'in üvey kızı ünlü modellik ajansıyla anlaştı

29.01.2021 17:28 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:32
ABD Başkan Yardımcısı Harris'in üvey kızı ünlü modellik ajansıyla anlaştı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in üvey kızı Ella Emhoff'un, dünyanın en ünlü modellik ajansı IMG Models ile anlaşma imzaladığı açıklandı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in üvey kızı Ella Emhoff'un, dünyanın en ünlü modellik ajansı IMG Models ile anlaşma imzaladığı açıklandı. 

ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı Kamala Harris'in üvey kızı Ella Emhoff'un, dünyanın en ünlü modellik ajansı IMG Models ile anlaşma imzaladığı açıklandı.  Harris'in eşi Doug Emhoff'un önceki evliliğinden olan tasarım okuyan 21 yaşındaki Ella Emhoff'un milyon dolarlık imzaladığı anlaşma ABD medyasında geniş yankı buldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan IMG Models CEO'su Ivan Bart, markaların ve tüketicilerin özgünlüğe daha fazla ilgi duymaya başladığını söyledi.

"ENERJİSİ OLDUKÇA YÜKSEK"

Bart anlaşmadan duyduğu memnuniyeti ifade eden Bart, "Artık konu şekil, boyut veya cinsiyetle ilgili değil. Ella ile zaman içinde iletişim kurabiliyor. Yaydığı bir neşe var. Enerjisi de oldukça yüksek" dedi. Emhoff'un aynı zamanda New York'taki Parsons School of Design'da son sınıf tasarım öğrencisi olarak eğitimine devam ettiği ifade edildi.Öte yandan, Teyze ve üvey anne olduğunu sık sık dile getiren ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı Harris, avukat Doug Emhoff ile evli.


ABD Başkan Yardımcısı Harris'in üvey kızı ünlü modellik ajansıyla anlaştı
ABD Başkan Yardımcısı Harris'in üvey kızı ünlü modellik ajansıyla anlaştı
ABD Başkan Yardımcısı Harris'in üvey kızı ünlü modellik ajansıyla anlaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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