ABD Başkan Yardımcısı Harris'in İletişim Direktörü Etienne istifa ediyor - Haberler
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ABD Başkan Yardımcısı Harris'in İletişim Direktörü Etienne istifa ediyor

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD Başkan Yardımcısı Harris'in İletişim Direktörü Etienne istifa ediyor

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in İletişim Direktörü Ashley Etienne'nin gelecek ay görevinden ayrılacağı belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in İletişim Direktörü Ashley Etienne'nin gelecek ay görevinden ayrılacağı belirtildi.

CNN'in yayımladığı ve Harris'in Joe Biden yönetiminde "işlevsiz" kaldığı iddialarının ardından, Başkan Yardımcılığı ofisinde gelişme yaşandı.

Amerikan basınına konuşan ve adını vermek istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, Harris'in İletişim Direktörü Etienne'nin aralık ayında görevinden istifa edeceğini belirtti.

Öte yandan Harris, 18 Kasım Perşembe sabahı CNN canlı yayınına katılmış ve hakkındaki iddiaları reddetmişti.

CNN, 14 Kasım Pazar günü yayımladığı makalesinde Harris'in Biden yönetiminde "işlevsiz" kaldığını, hatta kenara itildiğini iddia etmişti.

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AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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