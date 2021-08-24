ABD Başkan Yardımcısı Harris, Güney Çin Denizi'ndeki ihlalleri nedeniyle Çin'e tepki gösterdi
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ABD Başkan Yardımcısı Harris, Güney Çin Denizi'ndeki ihlalleri nedeniyle Çin'e tepki gösterdi

ABD Başkan Yardımcısı Harris, Güney Çin Denizi'ndeki ihlalleri nedeniyle Çin'e tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Çin'i Güney Çin Denizi'ndeki ihlallerinin "zorlama" ve "tehdit" içerdiğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Çin'i Güney Çin Denizi'ndeki ihlallerinin "zorlama" ve "tehdit" içerdiğini söyledi.

Güneydoğu Asya ziyareti kapsamında Singapur'da konuşan Harris, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemlerinin "zorlama" ve "tehdit" içerdiği konusunda uyararak ABD'nin Çin'in eylemlerine karşı bölgedeki müttefiklerini destekleyeceğini belirtti. Harris, "Çin'in, Güney Çin Denizi'nin büyük bir kısmı üzerinde baskı kurmaya çalıştığını, gözdağı vermeye ve hak iddia etmeye devam ettiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çin'in eylemlerinin kurallara dayalı düzeni baltalamaya ve ulusların egemenliğini tehdit etmeye devam ettiğini kaydeden Harris, Çin'den gelen tehditler karşısında ABD'nin müttefiklerinin ve ortaklarının yanında yer alacağını açıkladı. Harris, Hint-Pasifik bölgesini "ulusun güvenliği ve refahı için kritik önemde" olarak nitelendirdi.

Biden yönetiminin Hint-Pasifik vizyonu hazırladığını kaydeden Harris, "Özgür bir Hint-Pasifik'i savunmak için Güneydoğu Asya'daki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlik içinde olmak bizim için hayati önem taşımaktadır." şeklinde konuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan'da "vicdansızca" ve "sahtekar" işlerde bulunduğu ve ülkenin yeniden inşa edilmesi için yardım istediğini bildirdi. Vang, "ABD, Afgan sorununun temel nedeni ve en büyük dış faktördür, böyle kaçamaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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ABD Başkan Yardımcısı Harris, Güney Çin Denizi'ndeki ihlalleri nedeniyle Çin'e tepki gösterdi - Haberler
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