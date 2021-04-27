ABD Başkan Yardımcısı Harris, Guatemala Devlet Başkanı ile ABD'nin güney sınırındaki göç artışını görüştü
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ABD Başkan Yardımcısı Harris, Guatemala Devlet Başkanı ile ABD'nin güney sınırındaki göç artışını görüştü

ABD Başkan Yardımcısı Harris, Guatemala Devlet Başkanı ile ABD'nin güney sınırındaki göç artışını görüştü
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD'nin güney sınırındaki göç artışının daha iyi yönetilmesi için Guatemala ile iş birliğini güçlendirmeyi planladığını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD'nin güney sınırındaki göç artışının daha iyi yönetilmesi için Guatemala ile iş birliğini güçlendirmeyi planladığını söyledi.

Harris, Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ile yaptığı çevrim içi toplantıda, ABD'nin Guatemala'daki Kuzey Üçgen bölgesine olan desteğini artıracağını belirtti.

Guatemala'da geçen sonbahar etkili olan kasırgalar, kuraklık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik fırsatların olmaması gibi etkenler nedeniyle göçte artışın yaşandığına işaret eden Harris, Guatemala halkı için ülkelerinde yeni fırsatların yaratılması konusunda çalışmak istediklerini belirtti.

Harris, göçü etkili, güvenli ve insani şekilde yönetmek için daha iyi iş birliği yapma konusunda çalışacaklarını belirtti.

Giammattei de hükümetinin "sadece yoksulluğu değil, ülkesini etkileyen pek çok zorluğu" ele almak için ABD ile "ortak" olmak istediğini söyledi.

Toplantıda, ABD'nin sınırların korunması ve kontrolsüz göçün yönetiminden sorumlu Guatemala görev gücünü eğitme konusunda anlaşmaya varıldığı bilgisi paylaşıldı. ABD İç Güvenlik Bakanlığından 16 çalışanın bu konuda görev alacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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