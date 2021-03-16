ABD Başkan Yardımcısı Harris, BM'deki ilk konuşmasında kadın ve demokrasinin güçlendirilmesi sözü verdi
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ABD Başkan Yardımcısı Harris, BM'deki ilk konuşmasında kadın ve demokrasinin güçlendirilmesi sözü verdi

16.03.2021 20:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:15
ABD Başkan Yardımcısı Harris, BM'deki ilk konuşmasında kadın ve demokrasinin güçlendirilmesi sözü verdi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, kadının statüsünün demokrasi göstergesi olduğunu ve eşitlik olmadan demokrasinin de olamayacağını belirterek, her ikisi için de mücadele edeceklerini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, kadının statüsünün demokrasi göstergesi olduğunu ve eşitlik olmadan demokrasinin de olamayacağını belirterek, her ikisi için de mücadele edeceklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler'de (BM) cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi için her yıl düzenlenen Kadının Statüsü Komisyonunun 65'inci oturumuna video mesaj gönderen Harris, demokrasinin giderek büyüyen bir baskı altında olduğuna ve son 15 yıldır dünya çapında özgürlüklerdeki azalmanın rahatsız edici boyutlara ulaştığına dikkati çekti.

Karar alma mekanizmalarında kadınların yer almamasının kusurlu demokrasi göstergesi olduğunu belirten Harris, kadınların güçlendirilmesinin demokrasileri de güçlendireceğini ifade etti.

"Eşitlik olmadan demokrasi olamaz. Kadının statüsü demokrasinin statüsüdür ve ABD her ikisini de güçlendirmek için çalışacak." diyen Harris, kadınların ve demokrasilerin güçlendirilmesi için küresel çapta iş birliği yapılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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