ABD Başkan Yardımcısı Harris, Bahreyn Veliaht Prensi ile görüştü - Haberler

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ABD Başkan Yardımcısı Harris, Bahreyn Veliaht Prensi ile görüştü

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD Başkan Yardımcısı Harris, Bahreyn Veliaht Prensi ile görüştü

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed bin İsa Al Halife ile yaptığı görüşmede Ukrayna, İran ve İsrail konularını ele aldı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed bin İsa Al Halife ile yaptığı görüşmede Ukrayna, İran ve İsrail konularını ele aldı.

Harris, Prens Al Halife ile yaptığı görüşmesi öncesi gazetecilere yaptığı açılamada, ABD ile Bahreyn'in uzun süreli ilişkilerine işaret etti.

Bayreyn'in ABD'nin başlıca NATO üyesi olmayan müttefiklerinden olduğunu belirten Harris, "Afganistan'dan ayrıldığımızda, Bahreyn mültecilere kucak açan ve yardım taleplerimize karşılık veren ilk ülkeydi." değerlendirmesinde bulundu.

Harris, Prens Al Halife ile Ukrayna ve İran konusunu da ele alacaklarını belirterek, "Bahreyn'in İsrail ile diplomatik ve ticari bağlarını geliştirme fırsatlarını da ele alacağız, biz bunu destekliyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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