ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris, Kovid-19 aşısı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris, Kovid-19 aşısı oldu

29.12.2020 19:39 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:42
ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris, Kovid-19 aşısı oldu

NEW ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris, ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

NEW ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris, ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Harris, Washington D.C.'de ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın aşı olmasından bir hafta sonra kameralar önünde canlı yayında aşı yaptırdı.

Kamala Harris, aşı yaptırdıktan sonra "Çok kolaydı, neredeyse hiç hissetmedim." dedi.

Biden ve Harris, 20 Ocak 2021'de göreve başlamadan önce ikinci doz aşıyı da yaptırmış olacak.

Kamala Harris, aşının güvenli olduğunu göstermek için Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence gibi isimlerin ardından Kovid-19 aşısı yaptıran son Amerikalı yetkili oldu.

Yakın zamanda Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump ise henüz aşı yaptırmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Furkan Palalı İbrahim Tatlıses Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Ersun Yanal Sergen Yalçın Fırat Aydınus Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Rusya Sakarya Beşiktaş Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris, Kovid-19 aşısı oldu | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 19:42:28. #1.15#
title