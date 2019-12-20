ABD Başkan aday adayı Sanders: İsrail kadar Filistin'i de desteklememiz lazım
Haberler » Dünya » ABD Başkan aday adayı Sanders: İsrail kadar Filistin'i de desteklememiz lazım - Haberler

ABD Başkan aday adayı Sanders: İsrail kadar Filistin'i de desteklememiz lazım

Demokrat başkan aday adaylarının ABD'nin İsrail ile ilişkilerinin tartıştığı bölümde ülkesinin İsrail-Filistin politikalarını eleştiren Sanders, sadece İsrail'e yönelik tek taraflı bir yaklaşımın sorunları çözmeyeceğini belirtti

20.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:18
ABD Başkan aday adayı Sanders: İsrail kadar Filistin'i de desteklememiz lazım

ABD'nin kentinde PBS kanalı ile Politico sitesi ortaklığında düzenlenen canlı yayında 7 Demokrat başkan aday adayı karşı karşıya geldi.


Programa eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Vermont Senatörü Bernie Sanders, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, girişimci Andrew Yang, Indiana South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg ve milyarder iş adamı Tom Steyer katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler