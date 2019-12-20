ABD Başkan aday adayı Sanders: İsrail kadar Filistin'i de desteklememiz lazım
Demokrat başkan aday adaylarının ABD'nin İsrail ile ilişkilerinin tartıştığı bölümde ülkesinin İsrail-Filistin politikalarını eleştiren Sanders, sadece İsrail'e yönelik tek taraflı bir yaklaşımın sorunları çözmeyeceğini belirtti
ABD'nin Los Angeles kentinde PBS kanalı ile Politico haber sitesi ortaklığında düzenlenen canlı yayında 7 Demokrat başkan aday adayı karşı karşıya geldi.
Programa eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Vermont Senatörü Bernie Sanders, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, girişimci Andrew Yang, Indiana South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg ve milyarder iş adamı Tom Steyer katıldı. Euronews.com'da Görüntüle