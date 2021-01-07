ABD basını, Kongredeki olayları "bozguncuların işgali" olarak gördü
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ABD basını, Kongredeki olayları "bozguncuların işgali" olarak gördü

07.01.2021 01:59 | Son Güncelleme: 07.01.2021 02:02
ABD basını, Kongredeki olayları

ABD Kongresinde Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu sonrasında Başkan Donald Trump taraftarı bazı grupların, polis barikatını aşıp Kongre binasına girdiği olaylar, ABD basını tarafından "bozguncuların...

ABD Kongresinde Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu sonrasında Başkan Donald Trump taraftarı bazı grupların, polis barikatını aşıp Kongre binasına girdiği olaylar, ABD basını tarafından "bozguncuların işgali" olarak görüldü.

Ülkenin yüksek tirajlı gazeteleri, internet edisyonlarında olayları canlı aktarırken, eylemcileri "bozguncu çetesi" anlamına gelen "mob" sözcüğüyle adlandıran başlıklar kullandı.

Washington Post gazetesi, olayları, "Trump taraftarı çete Capitol (Kongre) binasını kuşattı" başlığıyla duyurdu.

Gazete haberinde, "Başkan Trump'ın yüzlerce destekçisi, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi, Seçici Kurul oylarına itiraz eden Cumhuriyetçi temsilcilerin tartışmalarını böldü. Senatoda Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri Mitch McConnell, meslektaşlarına 'Joe Biden'ın zaferinin onanması ve seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik çabalara son verilmesine yönelik' çağrısını yaparken kargaşa koptu." ifadelerini kullandı.

"Çete, ABD başkentini işgal etti"

New York Times gazetesinin internet edisyonunda, "Trump'ın öfkeli konuşmasıyla galeyana gelen çete, Capitol'ü kuşattı" başlığı yer aldı.

Gazete, haberinde, "Çetenin binayı işgal etmesinin ardından Senatoda Seçici Kurul oylarının sayılması yarıda kaldı. (Başkan Yardımcısı) Pence ve kanun koyucular tahliye edildiler." ifadeleriyle okurlarına aktardı.

CNN televizyonu, olayları, internet sitesinde büyük puntolarla, "Çete, ABD başkentini işgal etti." başlığıyla duyurdu.

Haberde, göstericilerin Temsilciler Meclisi salonuna kadar girdikleri, olaylar nedeniyle meclisin her iki kanadındaki Cumhuriyetçiler'in Seçici Kurul oylarına yaptıkları itirazların yarıda kaldığı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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